Росстат заявил, что уровень безработицы в России побил исторический минимум

В России обновлен рекорд уровня безработицы Фото: СОЦСЕТИ

Уровень безработицы в России побил исторический рекорд и составил в феврале 2023 года 3.5%. Об этом стало известно из доклада Росстата, опубликованного 29 марта 2023 года. Прошлый рекорд был установлен в январе, тогда уровень безработицы составлял 3.6%

“Уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и старше в феврале 2023 года составил 3,5% (без исключения сезонного фактора)”, – говорится в докладе. В январе 2023 года безработными в России были 2.734 миллиона граждан, а в феврале их число сократилось до 2.635 миллиона.

В службе занятости в феврале состояли на учете 700 тысяч человек, из которых 600 тысяч имели статус безработного, а 400 тысяч получали пособие по безработице. Всего, по данным Росстата, в России трудится более 75 миллионов граждан.

Рекордно низкие показатели безработицы ранее отметил и президент России Владимир Путин. Однако, по мнению президента, по-прежнему есть вопросы к качеству рабочих мест. Кроме того, в некоторых регионах уровень безработицы гораздо выше среднего по России.

Сайт KP.RU ранее рассказывал, что скрывает за собой статистика Росстата и какова реальная ситуация на рынке труда.