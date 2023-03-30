Глава МВФ Георгиева: необходимо признать несправедливое распределение благ между странами и народами Фото: ЕПА

Глобализация мировой экономики приводит к несправедливому распределению благ между странами и народами, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева. Она выступила на Боаоском Азиатском форуме в Китае, где призвала признать этот факт.

Одним из способов снизить последствия негативной тенденции Кристалина Георгиева назвала диверсификацию глобальных цепочек поставок. Также они должны быть более защищенными, отметила она.

— Решение этих проблем требует прагматичного подхода — совместной работы там, где это наиболее важно, например, для стимулирования международной торговли справедливым образом и диверсификации цепочек поставок, основанных только на экономической логике, — сказала Георгиева, призвав к сотрудничеству для решения проблемы.

Ранее директор МВФ заявляла, что резкое увеличение центробанками процентных ставок для борьбы с высокой инфляцией усиливает риски для мировой финансовой стабильности.