В Румынии в случае аннексии части Украины планируют присоединить Молдавию Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Румынский сенатор Диана Шошоакэ представила законопроект, согласно которому парламент страны должен принять решение об объединении с Молдавией.

Ее законопроект предполагает разрыв соглашения о добрососедских отношениях с Украиной и аннексию части украинских территорий.

В МИДе Украины заявили, что инициируют введение санкций против Шошоакэ. Сама сенатор заявила, что получила смертельные угрозы от министерства иностранных дел Украины из-за своей инициативы.

Шошоакэ отметила, что Румыния должна будет уведомить о территориальных изменениях США, НАТО, ООН и ЕС.

Как ранее писал сайт KP.RU, в ноябре 2022 года глава СВР России Сергей Нарышкин заявлял, что власти Польши форсируют подготовку к захвату территорий Западной Украины.

По данным спецслужбы, Польша решила ускорить аннексию украинских территорий из-за опасений заключения соглашения между странами НАТО и России, которое может не учесть интересы Варшавы и Киева.

Польские власти уверены, что заслужили территории Западной Украины, поскольку оказывали Киеву военную помощь, отмечал Нарышкин.