Нарышкин заявил о подготовке Польшей захвата территорий Западной Украины Фото: Михаил ФРОЛОВ

Власти Польши форсируют подготовку к захвату территорий Западной Украины, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин. Речь идет о Львовской, Ивано-Франковской и части Тернопольской областей, уточнил он.

«Поступающая в СВР России информация свидетельствует о том, что Варшава форсирует подготовку к аннексии западноукраинских земель: территорий Львовской, Ивано-Франковской и большей части Тернопольской областей Украины», – рассказал глава СВР в беседе с РИА Новости.

По информации российский спецслужбы, Польша решила ускорить аннексию украинских территорий из-за опасений заключения соглашения между странами НАТО и России, которое может не учесть интересы Варшавы и Киева.

Польские власти уверены, что заслужили территории Западной Украины, поскольку оказывали Киеву военную помощь, считает Нарышкин. Глава СВР также сообщил, что президент Польши Анджей Дуда дал указание профильным службам оперативно подготовить официальное обоснование притязаний на украинские регионы.

Как писал сайт KP.RU, ранее директоро СВР заявлял, что Польша готовится к расчленению Украины. Вероятно, Варшава планирует создать из Украины прокси-государство, предположил Нарышкин.