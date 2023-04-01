В МИД России назвали спекуляцией резолюцию Франции о голодоморе в СССР 1930-х годов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова назвала резолюцию Национального собрания Франции, признающую «геноцидом украинского народа» голодомор 1932-1933 годов в Советском Союзе, откровенной спекуляцией.

Ранее депутаты Нацсобрания Франции приняли резолюцию, назвав голод на Украине в период 1932-1933 годах «геноцидом украинского населения».

Захарова назвала такие заявления «очередной пустой и бессмысленной акцией Парижа», которая якобы служит для «восстановления исторической справедливости», однако при этом является примером откровенной спекуляции, на которую готова пойти французская сторона для того, чтобы убедить своих граждан в необходимости подпитывать украинский конфликт.

«Отказываясь от объективной оценки исторических событий, французские депутаты стремятся поделить общую трагедию народов СССР по национальному признаку», - заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.

Захарова отметила, что таким образом Париж выбрасывает как ненужную информацию память о русских, белорусах, казахах, киргизах, а также других народах, которые пострадали от голода в 1930-х годах.