Землетрясение на востоке Камчатки магнитудой 4,8 произошло 1 апреля 2023 года Фото: REUTERS

Землетрясение произошло на востоке Камчатки 1 апреля 2023 года. В Камчатском филиале Геофизической службы РАН сообщили, что магнитуда подземного толчка составила 4,8.

Колебание земли зафиксировали в 21:58 по местному времени, то есть в 12:58 по московскому. Землетрясение произошло в акватории Кроноцкого залива на глубине 93 километра.

Подземный толчок был вызван очагом, который расположен в 136 километрах от села Мильково, административного центра Мильковского района Камчатского края. Население села составляет порядка 7,5 тыс. человек. О разрушениях и жертвах не сообщается.

Ранее землетрясение произошло в Иркутской области. Подземный толчок зарегистрировали в 11:11 утра по местному времени (6:11 по московскому) 28 февраля 2023 года. Перед этим землетрясение в Иркутской области фиксировали 16 февраля. Разрушений и жертв не было.