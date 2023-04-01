Зеленский ввел санкции против жены и сына Дмитрия Медведева Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против 257 физических лиц РФ, среди которых жена и сын зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева, а также председатель совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков, предприниматель Борис Титов и доктор Леонид Рошаль.

Указ украинского лидера расширяет санкционный список, утвержденный ранее. Ограничения вводятся на срок в десять лет, в перечне 1420 позиций физлиц и организаций. Персональные санкции подразумевают блокировку активов и запрет вывода капитала за пределы Украины. Также в отношении этих лиц Украина немедленно прекращает выполнение всех обязательств, а также вводит запрет на передачу им технологий и авторских прав.

В «черный список» Киева вошли Светлана и Илья Медведевы. Также под санкции попали исполнительный директор «Северного потока» Маттиас Варниг и председатель Совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков. Кроме того, ограничения затрагивают президента НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля и уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова.

Напомним, 1 апреля стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против 225 российских компаний и 33 граждан РФ.