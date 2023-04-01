Глава МИД Латвии «поздравил» 1 апреля Украину с вхождением в состав ЕС Фото: REUTERS

Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич «поздравил» Украину с вхождением в состав ЕС, об этом написало в Telegram-канале издание Sputnik Ближнее зарубежье.

«Сегодня я рад сообщить, что мы принимаем Украину в европейскую семью. Исторически важное событие для Украины и ЕС», - написал Ринкевич в соцсети.

Издание отметило, что позже министру пришлось извиниться за «неприемлемую» первоапрельскую шутку и удалить пост в связи с резкой негативной реакции украинцев.

Как писал сайт KP.RU, летом 2017 года президент Украины Порошенко назвал одобренное советом Евросоюза соглашение об ассоциации Украины с ЕС является «поражением Кремля».

В декабре 2022 года глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что чем большим разрушениям подвергается Украина, тем якобы выше ее шансы на вступление в ЕС.

Напомним, Украина подала заявку на присоединение к ЕС весной прошлого года, а уже в июне 2022 года ей был предоставлен статус кандидата. Киевский режим рассчитывает, что вступление произойдет в кратчайшие сроки, но европолитики неоднократно заявляли, что ускоренной процедуры не будет и Киев должен выполнить множество условий.