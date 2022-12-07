«Когда будет полностью разрушена». Обозначены условия вступления Украины в Евросоюз

Боррель дважды "отличился" на этой неделе Фото: REUTERS

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель дважды "отличился" на этой неделе. Сначала на встрече с представителями стран Латинской Америки он выдал совершенно феерическое, заставив многих из тех, перед кем выступал, вздрогнуть: "Мы должны, как конкистадоры, открыть южную Америку заново".

Нормальное такое заявление, да? Если учесть, что непослушных детей в латинской Америке до сих пор пугают именами Эрнана Кортеса, Франсиско де Кордова, Франсиско Писарро, Лопе де Агирра и прочих завоевателей-первопроходцев, истребивших не менее 90% населения континента, а потом заместивших проживавших там невольниками из Африки. А те, кого не убивали в ходе самих завоеваний непосредственно сами конкистадоры, переходили на костры инквизиции, сопровождавших "рыцарей меча и аркебузы".

Боррель в школу ходил, историю изучал, или у них там в Европах этот период, который получил название "эпоха Великих географических открытий", изучается только с позиций несения "света цивилизации" местным дикарям. Причем, в устах испанца Борреля это сравнение заиграло новыми красками, поскольку большинство конкистадоров были именно испанцами. Наличествовали и португальцы, но последние, в силу количества и других причин, были представлены в меньшей степени.

Еще более неуместным сие сравнение выглядит, поскольку конкистадоры не только безжалостно убивали местное население, но подвергли все свои завоевания чудовищным грабежам. Испанские галеоны нескончаемыми караванами шли из Америки в королевство, а по пути их нещадно грабили английские каперы, пираты и корсары (тоже красивое слово, как и конкистадоры). Блестящие перспективы

Это последствия отрицательной селекции, или же запредельный и откровенный цинизм? Наверное, все-таки второе. Помните, как тот же Боррель, главный дипломат Евросоюза, заявил, что "конфликт на Украине должен быть разрешен на поле боя".

Многие тогда задумались, что же это за профессиональная деформация была у Жозепа, если дипломат отказывается от дипломатии и возлагает все свои надежды на военный путь решения. Как оказалось, это был настоящий расчет, а не случайная оговорка.

- Чем большим разрушениям подвергается Украина, тем выше ее шансы на вступление в ЕС, - разоткровенничался верховный дипломат Евросоюза Жозеп Боррель на симпозиуме по вопросам безопасности в Европе, который организовал Институт Жака Делора (Париж).

Еще раз, по словам и смыслу - чем больше Украина будет разрушена и уничтожена, тем быстрее она попадет в Евросоюз. Извините, а тушкой или чучелом? Если это не окончательная тупость, то запредельный цинизм. Потому что, получается, что успешное государство Украина с развитой инфраструктурой, работающей промышленностью и действующей наукой в Евросоюзе изначально было не нужно. И это логично – кому нужен конкурент. И ведь можно было просто подождать, пока Украина дегенирирует до такого состояния. Справедливости ради, все годы своей постсоветской независимости Незалежная лишь проедала и распродавала доставшееся от СССР наследство. Но, Европе, похоже, ждать не хотелось.

Современное цивилизованное государство в ЕС не нужно, а вот территорию с какими-никакими ресурсами, но с в разы (если не на порядок) уменьшившимся населением, нищий сброд, который не сможет вякнуть ни слова против, убитой промышленностью там принять готовы. И наибольшие шансы Украина получит, когда превратится в полностью разрушенную страну. Вот что, оказывается, имелось в виду под "военным решением конфликта".

Откровенно и цинично, не находите?

Получается, что с каждым разрушенным промышленным объектом и с каждой тысячей убитых ВСУшников Украина делает гигантский шаг в Евросоюз. Тогда просто непонятно, почему на Украине так ненавидят российскую армию и генерала армии Суровикина, которые всячески стимулируют вступление Украины в ЕС?

Прямо-таки спонсируют и укорачивают дорогу в Евросоюз для Незалежной.