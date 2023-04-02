Новак заявил о продлении сокращения добычи нефти в России на 500 тыс. баррелей в сутки до конца года

Александр Новак сообщил о продлении добровольного сокращения добычи нефти в России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вице-премьер России Александр Новак сообщил о продлении довольного сокращения добычи нефти на 500 тысяч баррелей в сутки до конца 2023 года. Ранее данная мера была заявлена только на март, несколько позже была продлена до июня.

“В качестве ответственных и превентивных действий Россия реализует добровольное сокращение на 500 тысяч баррелей в сутки до конца 2023 года от среднего уровня добычи февраля, определённого в соответствии с независимыми источниками”, – заявил вице-премьер, отметив высокую волатильность и непредсказуемость мирового рынка нефти из-за деструктивной энергетической политики Запада.

Напомним, подобные меры нередко используют ключевые импортеры нефти. В конце 2022 года к подобным мерам пришли в ОПЕК+, чем вызвали недовольство в Вашингтоне и помогли России.

Сайт KP.RU ранее рассказывал о том, зачем на самом деле Россия сократила добычу нефти. Эксперты считают, что решение о сокращении добычи — это попытка поднять цены на мировом рынке и заставить покупателей нашей нефти перестать требовать от российских компаний огромных скидок.