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НовостиЭкономика2 апреля 2023 15:42

Новак заявил о продлении сокращения добычи нефти в России на 500 тыс. баррелей в сутки до конца года

Ранее данное ограничение планировалось до конца июня
Сергей ЧИКОВ
Александр Новак сообщил о продлении добровольного сокращения добычи нефти в России

Александр Новак сообщил о продлении добровольного сокращения добычи нефти в России

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вице-премьер России Александр Новак сообщил о продлении довольного сокращения добычи нефти на 500 тысяч баррелей в сутки до конца 2023 года. Ранее данная мера была заявлена только на март, несколько позже была продлена до июня.

“В качестве ответственных и превентивных действий Россия реализует добровольное сокращение на 500 тысяч баррелей в сутки до конца 2023 года от среднего уровня добычи февраля, определённого в соответствии с независимыми источниками”, – заявил вице-премьер, отметив высокую волатильность и непредсказуемость мирового рынка нефти из-за деструктивной энергетической политики Запада.

Напомним, подобные меры нередко используют ключевые импортеры нефти. В конце 2022 года к подобным мерам пришли в ОПЕК+, чем вызвали недовольство в Вашингтоне и помогли России.

Сайт KP.RU ранее рассказывал о том, зачем на самом деле Россия сократила добычу нефти. Эксперты считают, что решение о сокращении добычи — это попытка поднять цены на мировом рынке и заставить покупателей нашей нефти перестать требовать от российских компаний огромных скидок.