Хитрый ход на опережение: зачем на самом деле Россия сократила добычу нефти

Россия сократит добычу нефти на 500 тысяч баррелей в сутки уже в марте. Фото: REUTERS

На 500 тысяч баррелей в сутки сократит наша страна добычу нефти уже в марте – об этом заявил вице-премьер правительства Александр Новак. Кроме того, чиновник напомнил, что страна не будет продавать нефть тем, кто поддержат введенный странами Евросоюза и «Большой семерки» потолок цен.

Ограничение цен на нефть вице-премьер назвал «продолжением деструктивной энергополитики стран коллективного Запада». По его мнению, ограничение может привести к снижению инвестиций в нефтяной отрасли и дефициту «черного золота». Александр Новак считает, что снижение добычи нефти будет способствовать восстановлению рыночных отношений.

Эксперты уточняют, что решение о сокращении добычи — это попытка поднять цены на мировом рынке и заставить покупателей нашей нефти (сейчас это, в первую очередь, Китай и Индия) перестать требовать от российских компаний огромных скидок. Правительство рассчитывало, что средняя цена нефти Urals в текущем году составит $70 за баррель, однако в январе, после введения эмбарго на нефть со стороны Евросоюза, стоимость барреля нефти была ниже $50. А в феврале Евросоюз отказался также от покупки российских нефтепродуктов, что также не способствует стабилизации цен.

В эфире радио «Комсомольская правда» заместитель директора Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев ответил на вопросы ведущей Марии Бачениной о том, с чем еще могло быть связано это решение.

-Алексей Михайлович, объясните, пожалуйста, как сокращение добычи нефти способствует восстановлению рыночных отношений?

- На самом деле снижение добычи связано с уменьшением спроса на российские нефтепродукты, то есть, на дизельное топливо, из-за эмбарго, которое введено было 5 февраля со стороны ЕС. У российских компаний пока нет возможностей перенаправить все эти выпадающие объемы на другие рынки, поэтому снижение было бы в любом случае. Как раз где-то на 500 тысяч баррелей в сутки, что совпадает с оценками экспертов. Но правительство России решило действовать на опережение и представить это как добровольную меру.

Высказал эксперт и о нынешней ситуации с газом.

- На рынке газа продолжают резко падать цены, в середине декабря они упали в 2,5 раза, - рассказал Алексей Белогорьев. - Сейчас биржевые цены в Европе - около 60 долларов за тысячу кубических метров, это намного ниже, чем ожидалось ранее. Связано это с погодными условиями – зима оказалась невероятно мягкой в Европе. Благодаря этому удалось сохранить большие запасы газа в подземных хранилищах, сейчас они на уровне 68%. Спрос на газ низкий, он резко сократился в последние месяцы. Все это дает такой эффект, что предложение соответствует спросу, даже чуть превышает его, несмотря на сложную ситуацию общую. Соответственно, цены падают. И общее ожидание, что в первом полугодии эти цены останутся низкими. То есть, это будет в коридоре от 500 до 900 долларов за тысячу кубических метров, если мы говорим о биржевых ценах. Во втором полугодии, скорее всего, будет рост, особенно в четвертом квартале, когда начнется следующая зима. Здесь вероятно увеличение цен опять выше 1000 долларов. Но это уже будет как бы другая история. Если опять же будут погодные условия не такие, как этой зимой.