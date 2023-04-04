Врач назвал необратимый процесс в организме человека, приводящий к деменции Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Заслуженный врач России, инфекционист Сергей Рябов в беседе с NEWS.ru заявил, что деменцию вызывает один из необратимых процессов в организме человека, чем является образование холестерина с возможным развитием позже атеросклероза сосудов головного мозга.

Эксперт отметил, что на фоне атеросклероза сосудов головного мозга кровеносная система перестает справляться со снабжением кислородом клеток.

«Сосуды головного мозга не справляются со своей функцией, не доставляют нужное количество крови к коре головного мозга из-за атеросклероза. Возникает деменция. Плохо, когда человек физически здоров, а высшая нервная деятельность никудышная», - заявил специалист, отметив, что процесс образования холестерина является необратимым.

Рябов также отметил, что о вечной молодости и бессмертии говорить нельзя, так как процессы умирания и старения заложены в человеческих генах, а максимальная продолжительность жизни, на которую человеческий организм рассчитан, составляет 160 лет.