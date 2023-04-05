В Европарламенте указали на противоречивость действий ЕС в конфикте на Украине Фото: EAST NEWS

Евросоюз разжигает конфликт на Украине, поставляя Киеву все больше оружия, однако требует от Китая приложить усилия для завершения боевых действий, заявил депутат Европарламента Мик Уоллес.

«ЕС говорит, что хочет оказать давление на Китай, чтобы помочь положить конец конфликту на Украине? ЕС ничего не сделал для того, чтобы остановить конфликт. В отличие от Китая, который не вооружает ни одну из сторон, ЕС разжигает конфликт, накачивая Украину оружием и помогая продолжать его», – написал он в своем Twitter.

Напомним, ранее Уоллес заявил, что в ЕС не слушают своих граждан и занимаются разжиганием прокси-войны западных стран против России. По словам евродепутата, в ходе опроса европейского совета по международным отношениям, проведенного в июне 2022 года, выяснилось, что большинство европейцев выступают за наступление мира. Это более 70% опрошенных. При этом он уточнил, что участники опроса не говорят об усилиях по продолжению введения санкций против России.