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НовостиПолитика7 апреля 2023 11:40

Российские силы нанесли удары по 86 артиллерийским подразделениям украинских войск

Уничтожено 11 украинских беспилотников
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Российская артиллерия нанесла удары по 86 подразделениям украинских войск

Российская артиллерия нанесла удары по 86 подразделениям украинских войск

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство обороны Российской Федерации в пятницу, 7 апреля, заявило, что российские войска за минувшие сутки в ходе специальной военной операции поразили 86 артиллерийских подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных сил РФ нанесено поражение 86 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 102 районах», - заявил официальный представитель российского военного ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Кроме того, сообщается, что российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за сутки уничтожили 11 украинских беспилотников.

Напомним, днем ранее, 6 апреля, появилось сообщение о том, что российская артиллерия сорвала три попытки ротации украинских войск на Купянском направлении. Как уточнялось, попытки ротации были сорваны около Двуречного, Синьковки и Стельмаховки, а потери ВСУ составили до 15 военных.