Российские силы нанесли удары по 86 артиллерийским подразделениям украинских войск

Российская артиллерия нанесла удары по 86 подразделениям украинских войск Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство обороны Российской Федерации в пятницу, 7 апреля, заявило, что российские войска за минувшие сутки в ходе специальной военной операции поразили 86 артиллерийских подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных сил РФ нанесено поражение 86 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 102 районах», - заявил официальный представитель российского военного ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Кроме того, сообщается, что российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за сутки уничтожили 11 украинских беспилотников.

Напомним, днем ранее, 6 апреля, появилось сообщение о том, что российская артиллерия сорвала три попытки ротации украинских войск на Купянском направлении. Как уточнялось, попытки ротации были сорваны около Двуречного, Синьковки и Стельмаховки, а потери ВСУ составили до 15 военных.