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НовостиПолитика7 апреля 2023 12:03

Минобороны РФ заявило о поражении командно-наблюдательного пункта ВСУ в Херсонской области

В ведомстве также сообщили об уничтожении дух складов украинских боеприпасов
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Минобороны РФ заявило о поражении командно-наблюдательного пункта ВСУ в Херсонской области

Минобороны РФ заявило о поражении командно-наблюдательного пункта ВСУ в Херсонской области

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство обороны Российской Федерации в пятницу, 7 апреля, заявило, что российские войска за минувшие сутки в ходе специальной военной операции поразили командно-наблюдательный пункт подразделений территориальной обороны вооруженных сил Украины (ВСУ) в Херсонской области.

«В районе населенного пункта Новоберислав Херсонской области поражен командно-наблюдательный пункт подразделения 126-й бригады территориальной обороны», - заявил официальный представитель российского военного ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

В российском военном ведомстве также заявили об уничтожении дух складов украинских боеприпасов на территории Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Напомним, накануне начальник пресс-центра группировки «Днепр» Андрей Рулев сообщил, что оперативно-тактическая авиация России поразила пункт одесской морской охраны в Херсонской области.