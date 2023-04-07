В Херсонской области авиация России уничтожила пункт одесской морской охраны Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Херсонской области оперативно-тактическая авиация России поразила пункт п одесской морской охраны, об этом заявил РИА Новости начальник пресс-центра группировки «Днепр» Андрей Рулев.

«На Херсонском направлении оперативно-тактической авиацией ВС России было нанесено поражение пункту временной дислокации одесского отряда морской охраны в районе населенного пункта Велетенское», - сказал Рулев.

Он подчеркнул, что безвозвратные потери противника в живой силе составили около 50 человек.

Помимо этого, артиллеристы уничтожили два кочующих минометных расчета украинских военных в районе населенных пунктов Береговое и Никольское.

Как писал сайт KP.RU, ранее Минобороны России сообщало, что на Купянском и Краснолиманском направлениях российские военные уничтожили 130 украинских боевиков.

В ведомстве отметили, что за сутки на Купянском направлении уничтожено свыше 50 украинских военных, две боевые бронемашины, два автомобиля, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.

На Краснолиманском направлении огнем поражены подразделения войск Украины в районах населенных пунктов Червоная Диброва и Червонопоповка ЛНР. Уничтожено до 80 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, САУ «Гвоздика», - отметили в Минобороны.