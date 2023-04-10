НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» – партнер РФСО «Локомотив»

В 2023 году НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» вновь выступит партнером Российского физкультурно-спортивного общества «Локомотив». Сотрудничество фонда и РФСО включает проведение спортивно-массовых мероприятий, популяризацию здорового образа жизни и корпоративного пенсионного обеспечения среди работников железнодорожной отрасли.

При поддержке НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» состоятся соревнования среди работников ОАО «РЖД» по волейболу, парусным и ракеточным видам спорта, чемпионат железнодорожной футбольной лиги, всероссийские соревнования по художественной гимнастике «Локогимнастика», а также спартакиада работников ОАО «РЖД». При партнерстве фонда пройдет и традиционный майский онлайн-марафон по велоспорту и бегу, в котором ежегодно принимают участие порядка 5000 работников ОАО «РЖД», Роспрофжела и фонда.

НПФ «Благосостояние» также выступит партнером всероссийских игр профсоюза железнодорожников «МЫ ВМЕСТЕ», в которых традиционно соревнуются команды - представители всех железных дорог России.

«Укреплению здоровья и сохранению профессионального долголетия работников железнодорожного транспорта уделяется особое внимание, а 2023 год объявлен в ОАО «РЖД» «Годом здоровья», - отметил Максим Элик, первый заместитель генерального директора НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ», - Здоровый образ жизни, широкие возможности для занятия спортом, а также корпоративное пенсионное обеспечение являются хорошей основой для активного и финансово обеспеченного долголетия работников и пенсионеров отрасли».

НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» более 20 лет реализует корпоративную пенсионную систему железнодорожной отрасли и выплачивает негосударственные пенсии. За все время деятельности фонд назначил негосударственные пенсии более 550 тыс. человек.