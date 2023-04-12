RS: отправка американских военных на Украину грозит эскалацией конфликта

Из секретных документов Пентагона стало известно о присутствии военных США в зоне украинского конфликта Фото: REUTERS

Обозреватель издания Responsible Statecraft Анатоль Ливен назвал огромным риском отправку американских наемников в зону конфликта на Украине. О присутствии военных США в качестве инструкторов ВСУ непосредственно на территории Украины стало известно из недавней крупной утечки секретных документов Пентагона.

“Подготовку этих военных проводят не только на Западе, но и 71 американский военнослужащий, дислоцированный непосредственно на территории Украины, вместе с 97 бойцами спецназа НАТО”, – заявил Ливен в своей статье, отметив отсутствие официальных заявлений о нахождении непосредственно в зоне конфликта американских военных.

“Их присутствие, очевидно, создает риск того, что они могут быть убиты или схвачены в плен”, – считает эксперт, отметив, что подобный случай может привести к серьезной эскалации ситуации.

Напомним, Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан недавно заявил, что Евросоюз близок к обсуждению отправки в зону украинского кризиса не только инструкторов НАТО, а даже миротворцев альянса. В Кремле отметили, что при таком сценарии военнослужащие альянса станут для России законными военными целями.