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НовостиОбщество15 апреля 2023 17:09

Член ОП РФ Данюк: в России пора создать собственную «Википедию»

Подобный ресурс особенно важен в условиях информационного противостояния с Западом, отметил он
Мила ГЕНЬ
Член ОП РФ Данюк: в России пора создать собственную «Википедию»

Член ОП РФ Данюк: в России пора создать собственную «Википедию»

Фото: REUTERS

После очередного штрафа компании «Wikimedia Foundation» в два миллиона рублей за неудаление фейков о ВС РФ, член Общественной палаты Российской Федерации Никита Данюк заявил, что россиянам пора создать собственную онлайн-энциклопедию. Об этом рассказали на портале «Ридус».

— России пора создать собственную удобную онлайн-энциклопедию, где будут публиковаться проверенные и объективные материалы. Это особенно важно в условиях противостояния с Западом. Россиянам сегодня нужна объективная информация, чтобы формировать многостороннюю картину мира, — сказал Данюк.

При этом он обратил внимание, что несмотря на столь пренебрежительное отношение со стороны зарубежных IT-компаний, Роскомнадзор пытается выстраивать с ними конструктивный диалог в попытке обойтись без штрафов и блокировок. Но компаниям стоит помнить, что игнорировать российское законодательство и просьбы федерального органа не стоит.

Напомним, суд оштрафовал Wikimedia Foundation еще на 2 млн рублей за неудаление фейков о российской армии 13 апреля. Это уже не первый «прокол» онлайн-энциклопедии, писал KP.RU.