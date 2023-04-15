Член ОП РФ Данюк: в России пора создать собственную «Википедию» Фото: REUTERS

После очередного штрафа компании «Wikimedia Foundation» в два миллиона рублей за неудаление фейков о ВС РФ, член Общественной палаты Российской Федерации Никита Данюк заявил, что россиянам пора создать собственную онлайн-энциклопедию. Об этом рассказали на портале «Ридус».

— России пора создать собственную удобную онлайн-энциклопедию, где будут публиковаться проверенные и объективные материалы. Это особенно важно в условиях противостояния с Западом. Россиянам сегодня нужна объективная информация, чтобы формировать многостороннюю картину мира, — сказал Данюк.

При этом он обратил внимание, что несмотря на столь пренебрежительное отношение со стороны зарубежных IT-компаний, Роскомнадзор пытается выстраивать с ними конструктивный диалог в попытке обойтись без штрафов и блокировок. Но компаниям стоит помнить, что игнорировать российское законодательство и просьбы федерального органа не стоит.

Напомним, суд оштрафовал Wikimedia Foundation еще на 2 млн рублей за неудаление фейков о российской армии 13 апреля. Это уже не первый «прокол» онлайн-энциклопедии, писал KP.RU.