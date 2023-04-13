Суд оштрафовал Wikimedia Foundation еще на 2 млн рублей за неудаление фейков о российской армии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Судебный участок мирового судьи в Москве снова вынес штраф компании Wikimedia Foundation, которой принадлежит русскоязычная «Википедия». На этот раз компания была оштрафована на 2 млн рублей за неудаление статьи с недостоверной информацией.

Как передает ТАСС, Wikimedia была признана виновной по статье о «неудалении владельцем сайта информации или интернет-страницы в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством РФ».

Сообщается, что компания была оштрафована за отказ удалять материал о боевых действиях в рамках специальной военной операции, а также проведения референдума о вхождении Запорожской области в состав РФ.

Как заявляет Роскомнадзор, данная статья содержит ложные сведения, которые направлены на дезинформацию читателей, но представитель «Википедия» просила отклонить протокол, заявляя, что он содержит нечеткие требования об удалении всей статьи или ее части.

Напомним, накануне Wikimedia Foundation была оштрафована на 800 тысяч рублей за неудаление экстремистских песен.