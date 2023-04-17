В Швеции начинаются самые крупнейшие за 25 лет военные учения с участием 14 стран Фото: Shutterstock

В Швеции начались крупнейшие военные учения за последние 25 лет с участием 14 стран и 26 тысячи человек личного состава. Об этом заявило Министерство обороны страны.

Учения, которые называются «Аврора-23», стартуют в Швеции в понедельник, 17 апреля, а завершатся 11 мая 2023 года. В них принимает участие армия, подразделения ополчения, флот, а также военно-воздушные силы (ВВС) Швеции. Тренировки состоятся на юге страны, недалеко от острова Готланд на Балтийском море.

«Цель учений - усилить собранный потенциал для противодействия вооруженному нападению на Швецию. "Аврора-23" - это крупнейшие национальные учения такого рода за последние 25 лет. В них принимают участие 14 стран и около 26 тыс. женщин и мужчин», - сказано в сообщении шведского военного ведомства.

Кроме Швеции в учениях примут участия военные из Эстонии, Латвии, Литвы, Украины, Польши, Соединенных Штатов, Великобритании, Франции, Германии, Австрии, а также Финляндии, Норвегии и Дании.

Напомним, 3 и 4 апреля 2023 года Южная Корея, совместно с США и Японией провела совместные учения ВМС с участием американского авианосца «Нимиц» для повышения способности противостоять подводным угрозам со стороны КНДР