Прокуратура просит суд арестовать подозреваемого по делу о хищении наследства Алексея Баталова

Михаил Цивин и его жена актриса Наталья Дрожжина. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Прокуратура в ходе судебного заседания в Замоскворецком районном суде во вторник, 18 апреля, по уголовному делу о хищении имущества семьи актера Алексея Баталова заявила ходатайство об изменении меры пресечения подсудимому Михаилу Цивину с запрета определенных действий на лишение свободы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

«Государственный обвинитель прокуратуры Центрального административного округа … заявил ходатайство об изменении подсудимому Михаилу Цивину меры пресечения с запрета определенных действий на заключение под стражу», - сказано в заявлении.

Напомним, по версии следствия, Михаил Цивин, а также его жена Наталия Дрожжина вошли в доверие к вдове Алексея Баталова, а также его младшей дочери, предлагая оказать им помощь. На протяжении нескольких лет пара помогала им в бытовых вопросах, обеспечивая в предметах первой необходимости и продуктах. Добившись доверия, обвиняемые обманом подписали доверенности на распоряжение денежными средствами, после чего в 2019-2020 годах сняли практически все сбережения потерпевших - около 30 млн руб.