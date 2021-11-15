Вскрылись новые подробности дела о миллионах, пропавших со счетов Алексея Баталова

Гитана Леонтенко и Мария Баталова требуют взыскать с Дрожжиной 14 миллионов рублей. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Гитана Леонтенко и Мария Баталова требуют взыскать с Дрожжиной 14 миллионов рублей. Это так называемое неосновательное обогащение - деньги, которые Наталья Георгиевна сняла с их банковских счетов по доверенности.

«В исковом заявлении Леонтенко Г. А. и Баталова М. А. просят взыскать с Дрожжиной Н. Г. в пользу Леонтенко неосновательное обогащение в размере 1 000 905 рублей, $122 742, €25 129, а также €25 235 в пользу Баталовой».

Те, кто внимательно следит за этой сагой с имуществом вдовы и дочери народного артиста СССР Алексея Баталова, наверное, помнят, что Цивин и Дрожжина купили на деньги Баталовых две комнаты в коммунальной квартире на Кутузовском проспекте, 22. В том же доме, в котором живут сами. Оформили сделку на имя Марии Баталовой. «Квартиру на Кутузовском проспекте мы купили для Марии Баталовой в 2019 году за 13,5 миллионов рублей, - рассказывал kp.ru Михаил Цивин. – Гитана Аркадьевна решила вложить деньги в недвижимость. Мы нашли подходящую трехкомнатную коммунальную квартиру. Выкупили пока две комнаты, которые Наташа (Дрожжина) сдавала, а деньги от аренды получала Мария Баталова. Никто ничего у Марии не украл. С Гитаны Аркадьевны и Маши мы не взяли ни копейки. Если же посчитать все, что на них мы потратили, они еще будут нам должны. Наталья Дрожжина платила Маше ренту и ухаживала за ее имуществом. Личной выгоды никакой не было».

Это версия Цивина, он же объяснил, почему купили коммуналку в своем доме: в перспективе так будет удобней ухаживать за Марией Баталовой. Она инвалид детства.

Потому оказалось, что Баталовы никаких распоряжений по покупке коммунальной квартиры не давали. Эти две комнаты им даром не нужны. Они хотят вернуть свои деньги.

- Зачем эти комнаты Марии, которая передвигается в инвалидной коляске, - говорит адвокат Баталовых Сергей Лукин. - Коммуналка не оборудована соответствующим образом, там невозможно проехать в инвалидном кресле по коридору. Мы предполагаем, что деньги были присвоены Дрожжиной в личных целях и ею похищены. Тем более, что деньги она сняла со счетов Баталовых уже после покупки комнат.

Оказывается, коммуналку купили 3 сентября, а деньги Дрожжина снимала в декабре, а потом - в январе следующего года.

Представитель Баталовых Татьяна Киреенко считает, что комнаты в коммуналке были куплены за наличные: «85 тысяч долларов наличными Гитана Аркадьевна передала Цивину, чтобы он положил их на её счет или в банковскую ячейку. Но пополнения счета не было, а в ячейке, после ее вскрытия, обнаружили только часы».

На сегодняшнем заседании суда вылезли еще и другие интересные подробности. Как раньше утверждали Цивин и Дрожжина, комнаты в коммуналке были куплены через депозит нотариуса. И деньги, якобы, проводились со счета на счет. Теперь же они говорят про банковскую ячейку.

- Понятно, почему у них изменилась тактика: движение по счетам можно проверить. А сколько положили в ячейку – неизвестно. Но не это самое интересное. Два месяца назад мы подали иск к Цивину: он снял со счета Марии Баталовой полмиллиона рублей. Пусть вернет. Но когда мы стали внимательней проверять движение по счетам, сумма оказалась больше. Около 760 тысяч рублей Цивин снимал наличными со счета Марии Баталовой в разные дни. Кроме того, он снял $ 96 тыс., €52 тыс. и 35 тысяч рублей со счета Гитаны Аркадьевны Леонтенко. Поэтому мы подали новый иск к Цивину… Пусть вернёт и эти деньги.

- Сколько же денег было у Баталовых на счетах, которые опустошили их «благодетели»?

- Если все средства выразить в рублевом эквиваленте, получается, было около 30 миллионов рублей.

- Такое впечатление, что Гитана Аркадьевна и Маша деньги вообще не считают. Не знают, сколько у них средств в банке…

- Марии трудно следить за банковскими счетами, это правда. А Гитана Аркадьевна в силу своей доверчивости поручала решать эти вопросы другим. Она не очень вникала, сколько у неё денег в банке. Цивин и Дрожжина получили доверенность, благодаря которой открылся доступ к счетам. Они увидели, сколько там денег и все их сняли. Сегодня суд подробно расспросил обо всём Гитану Аркадьевну и Машу.

Материалы уголовного дела о мошенничестве, в котором обвиняют Михаила Цивина и Наталью Дрожжину, пока еще не переданы в суд.