Опрос ВЦИОМ показал 80,1 % доверия россиян к Путину Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провёл опрос среди граждан РФ, с целью выяснить актуальный уровень поддержки президента России Владимира Путина и его деятельности. Поддержку главе государства выразили 80,1 % опрошенных.

Опрос проводился с 10 по 16 апреля 2023 года, среди 1,6 тыс. россиян старше 18 лет. Респонденты выбирались на основании телефонного обзвона из реестра номеров, зарегистрированных на территории Российской Федерации.

Все ответы о поддержке Путина давались на прямой вопрос. 77,5 % прошедших опрос граждан согласны с принимаемыми президентом России решениями.

Ранее KP.RU сообщил о том, что в феврале 2023 года уровень поддержки президента России составлял 79,1%. Таким образом, за прошедшие два месяца показатель вырос на 2 %.