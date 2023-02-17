Опрос ВЦИОМ: уровень доверия россиян к Путину превысил 79 % Фото: Михаил ФРОЛОВ

Согласно последнему опросу ВЦИОМ, проведённому в период с 6 по 12 февраля 2023 года, президенту Российской Федерации Владимиру Путину доверяют 79,1% граждан. Соответствующее исследование было опубликовано на сайте центра.

Непосредственное доверие Путину высказали 79,1% опрошенных, а 76% одобряют нынешнюю политику президента и его работу. Не согласились с выражением доверия российскому лидеру 16,7% респондентов, а работу не одобрили 14,3%.

По сравнению с предыдущими результатами уровень поддержки Путина вырос на 1,1%, а уровень доверия - на 1%. Рост также отмечен в уровне доверия партии «Единая Россия» (+0,9 %) и премьер-министру Михаилу Мишустину (+0,2 %).

Опрос проводился среди 1,6 тыс. человек в возрасте от 18 лет. Выборка производилась на основе телефонного справочника РФ. Максимальный объём погрешности составляет 1%.

Ранее KP.RU сообщал о причинах заметного роста поддержки партии «Единая Россия» за последний год, который вырос примерно на 10%.