В 2024 году будет сдан первый дом в России, построенный на участке под КРТ от ДОМ.РФ

ЖК комфорт-класса "Авторский" в Тюмени станет первым кварталом, построенным в рамках реализации проекта КРТ на участке от ДОМ.РФ. Фото: пресс-служба ГК "Страна Девелопмент"

В будущем году в Тюмени введут в эксплуатацию первые дома в составе жилого комплекса, который строится на участке, полученном застройщиком по итогам первого аукциона ДОМ.РФ под реализацию проекта комплексного развития территории (КРТ). Его площадь составляет 8,4 га, застройщиком выступает ГК “Страна Девелопмент”.

Строительство ЖК комфорт-класса “Авторский” началось в марте 2023 года. Общая площадь застройки составит более 110 тысяч кв. м. Проект должен быть завершен в 2025 году. Комплекс на ул. Ирбитской возводят с проектным финансированием Банка ДОМ.РФ в размере 6,5 млрд рублей.

— Применение механизма КРТ позволяет значительно сократить инвестиционно-строительный цикл. Кроме того, он упрощает взаимодействие между участниками процесса, привлекает инвесторов в регионы. Только в этом году будет запущено 30 проектов с градпотенциалом 3 млн кв. м. Это будет качественное современное жилье со всей необходимой инфраструктурой, — сообщил в ходе конференции «Комплексный подход к развитию регионов с использованием инструментов ДОМ.РФ» в Нижнем Новгороде управляющий директор Института развития Анатолий Азизов.

На мероприятии также было отмечено, что уже утверждена документация по планировке территории в отношении пяти аналогичных проектов в Челябинской, Ростовской, Тюменской областях, Хабаровском крае и Республике Марий Эл под строительство почти 1 млн кв. м жилья.

Всего в работе у ДОМ.РФ находятся 92 проекта КРТ в 43 регионах РФ. Их градпотенциал оценивается в 16,9 млн «квадратов» жилья. Правкомиссия приняла решение о применении механизма КРТ по 56 проектам в 28 субъектах РФ. Сейчас заключено 20 договоров КРТ в 17 регионах под строительство около 2,6 млн кв. м жилья.

В 2022 году были проведены аукционы на право реализации проектов КРТ в 13 субъектах: Белгородской, Волгоградской, Иркутской, Калужской, Кировской, Нижегородской, Оренбургской, Ростовской и Челябинской областях, Красноярском и Забайкальском краях, республиках Марий Эл и Чувашия с общим градпотенциалом более 1,5 млн кв. м жилья.

В ближайшее время планируется провести аукционы по проектам КРТ в Московской (под сервисные и коммерческие объекты с благоустройством), Ростовской, Волгоградской областях, Алтайском крае, республиках Дагестан и Марий Эл. Суммарный градпотенциал проектов составляет 624 тыс. кв. м жилья.