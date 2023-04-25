В Приморье благодаря инфраструктурным облигациям ДОМ.РФ построят горнолыжный курорт

Фото: ООО «Приморье СпортОтельИнвест»

Правкомиссия по региональному развитию одобрила применение инфраструктурных облигаций ДОМ.РФ для создания горнолыжного курорта «Арсеньев». Его построят в Приморском крае. Субъект стал 21-м регионом который задействует к механизм финансирования масштабных инвестпроектов.

По оценкам девелоперов, на проект нужно 9,66 млрд рублей. Из них с помощью облигаций — то есть льготного займа — будет профинансировано почти 6,7 млрд рублей. В ГЛК обустроят более 10 км трасс, построят разные виды подъемников, отель, сервисно-туристический центр и иные объекты для комфортного отдыха.

— Растущее число регионов, где применяется наш механизм, говорит о востребованности государственно-частного партнерства. Горнолыжный курорт, как и другие объекты инфраструктурного портфеля ДОМ.РФ, станет точкой притяжения для нового строительства. До 2030 года рядом со спорткомплексом планируется возвести около 154 тыс. кв. м жилья для более чем 3000 семей, — рассказал директор подразделения «Инфраструктурные облигации» ДОМ.РФ Александр Аксаков.

Фото: ООО «Приморье СпортОтельИнвест»

Туристические объекты также всегда влекут за собой появление новых рабочих мест и становятся драйверами развития малого бизнеса. Пока «Арсеньев» в стадии проектирования. Документация будет готова летом 2023 года. Финансирование от ДОМ.РФ начнет поступать уже во втором квартале. Проект реализуется по концессии.

— Строительством курорта планирует заняться инвестор ООО «Приморье СпортОтельИнвест», имеющий богатый опыт эксплуатации спортивных и туристических объектов в Краснодарском крае и Сахалинской области. Проект действительно важный для края, он позволит значительно улучшить спортивную и туристическую инфраструктуру не только самого Арсеньева, но и всего Приморского края и Дальнего Востока в целом, — подчеркнул губернатора Приморья Олег Кожемяко.

На текущий момент Правкомиссия одобрила 40 проектов с применением инфраструктурных облигаций ДОМ.РФ. Общая сумма финансирования составила более 133 млрд рублей.