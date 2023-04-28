Путин выступит перед Советом законодателей в Санкт-Петербурге 28 апреля Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин в субботу, 28 апреля, выступит перед членами Совета законодателей при Федеральном собрании в Санкт-Петербурге. Об этом заявили в пресс-службе Кремля.

Отмечается, что встреча пройдет в Таврическом дворце, а главной темой будет поддержка участников специальной военной операции и их семей. Кроме того, будут обсуждаться вопросы состояния межбюджетных отношений, а также как их использовать для того, чтобы достигнуть финансовой стабильности и социально-экономического развития регионов России.

«Перед майскими выходными Путин в Питере. Выступит перед парламентариями на Совете законодателей в Таврическом дворце», - сказано в сообщении пресс-службе Кремля, где отмечается, что данная встреча будет приурочена ко Дню российского парламентаризма.

Напомним, во время своего визита в Санкт-Петербург в январе этого года Путина заявил, что смысл спецоперации в прекращении конфликта на Донбассе.