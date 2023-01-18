Путин объяснил, что смысл спецоперации в прекращении конфликта на Донбассе. Фото: Илья Питалев/POOL/ТАСС

УКРАДЕННЫЕ КАРТОЧКИ

В день 80-летия снятия блокады Ленинграда Владимир Путин прилетел в северную столицу. Первым делом он поехал на Пискаревское кладбище, где лежат не только погибшие блокадники, но и его старший брат. Президент рассказывал, что брат от голода и болезни умер в 3-летнем возрасте.

- Мне поисковики моего брата нашли, который на Пискаревке захоронен оказался. Родители даже не знали, просто бумажку им прислали, что умер во время блокады и все. Во время блокады. А поисковики нашли, даже нашли участок, где он похоронен. Так что по себе знаю, что это хорошая, благородная работа, - глава страны не забыл поблагодарить волонтеров.

Возложив цветы у могил ленинградцев, российский лидер отправился в музей обороны города. Увидев стенд, где рассказывается о продуктовых карточках, Путин вспомнил еще одну историю своей семьи:

- У моей мамы однажды карточки украли. Подошла получать хлеб, кто-то ударил по руке, выхватил и убежал. Ну и все!

ВАЖНО ПРИЗНАТЬ ГЕНОЦИД

После музея Владимир Владимирович встретился с ветеранами и блокадниками. Он призвал их рассказывать молодежи о подвиге защитников города.

- Мы в свою очередь должны передавать будущим поколениям эти сведения, эти страницы нашей истории - с тем чтобы они навсегда остались в народной памяти, - сказал президент.

На встрече Путин заявил, что гибель советских граждан во время войны надо считать геноцидом. Хотя во время Нюрнбергского трибунала это так и не было сделано.

- Вопрос о признании геноцида в отношении гражданского населения Советского Союза чрезвычайно важен, - заявил глава страны, уточнив, что на суде оценки дали «в общем и целом».

- Но это именно "в общем и целом". Потому что в ходе Нюрнбергского процесса невозможно было даже рассмотреть и представить все факты, свидетельствующие об этом геноциде, - добавил он.

ВОЕВАЛИ СО ВСЕЙ ЕВРОПОЙ

Глава страны напомнил ветеранам, что Россия раньше старалась особо не муссировать тему блокады Ленинграда, чтобы не портить отношения с Европой. Но вообще-то в голоде мирных жителей виноваты солдаты многих стран, а не только Германии.

- Здесь, на Ленинградском фронте, в блокаде Ленинграда участвовали и совершали преступления представители очень многих европейских стран. Мы никогда раньше в силу определенной толерантности и для того, чтобы не портить отношения, не портить какой-то фон наших отношений со многими странами, об этом не говорили, - сказал президент.

И такая ситуация была на разных фронтах. Путин упомянул «Голубую дивизию», в которой под Сталинградом сражались испанцы.

Дальше президент привел параллели и с войной 1812 года.

- Достаточно открыть Льва Толстого и почитать "Войну и мир". Когда он говорит, что пришла вроде бы как французская армия под предводительством Наполеона, но это была вся Европа. Потому что к этому времени Наполеон Бонапарт фактически поставил под контроль всю континентальную Европу, - заявил российский лидер.

ПОЛИТИЧЕСКОЕ ДАВЛЕНИЕ НА РОССИЮ

Владимир Путин недовольно напомнил, как в ООН голосовали по резолюции против героизации нацизма.

- 50 стран проголосовали против. Кто может быть против того, чтобы признать преступной героизацию нацизма? Ну что это такое? Это не просто амнезия какая-то историческая и политическая, - возмутился президент.

Он предположил, что так Запад политически давит на нашу страну.

- Для того, чтобы исходя из текущей политической конъюнктуры держать такой общий фронт давления на нашу страну. В этом смысле, к сожалению, мало, что меняется. А это значит, что мы должны последовательно защищать историческую правду, - призвал глава страны.

СМЫСЛ СВО

Президент рассказал ветеранам, что Россия начала спецоперацию для защиты жителей Донбасса. А началось все вообще в 2014 году после госпереворота в Киеве.

- Все, что мы делаем сегодня, в том числе и специальная военная операция, это попытка прекратить эту войну. Вот, в чем смысл нашей операции. И защитить наших людей, которые на этих территориях проживают. Это наши исторические территории, после развала Советского Союза Россия примирилась с этим событием. Мы не могли не отреагировать на то, что там начало происходить после государственного переворота, когда начали по сути истреблять людей только за то, что они считают себя связанными с русской культурой, русским языком и традициями своих предков, - сказал президент.

Он напомнил, что Россия пыталась договориться, но нас «водили за нос».

- Сейчас стало очевидно, что это по определению было невозможно. Противник готовился перевести конфликт в острую, горячую фазу. Ничего нам не оставалось кроме того, что делать то, что мы делаем сейчас, - резюмировал Путин.