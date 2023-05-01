Папа Римский Франциск призвал Украину отказаться от наступления и начать переговоры Фото: REUTERS

Папа Римский Франциск призывает Украину сесть за стол переговоров с Россией и отказаться от наступления. Об этом заявил председатель Всемирного союза староверов (ВСС) Леонид Севастьянов.

По словам Севастьянова, понтифик готов прислать в Москву и Киев своих представителей, чтобы они организовали переговоры.

"Папа Римский Франциск выступил с призывом к сторонам украинского конфликта отказаться от попыток наступления и провести переговоры. Желания обеих сторон можно достигнуть только при переговорах, они приведут к прогрессу для обеих сторон. Он готов в любой момент направить своих переговорщиков в случае желания", — приводит слова Севастьянова после беседы с Папой Римским РИА Новости.

Стоит отметить, что Папа Римский Франциск давно желал достичь мира во всем мире. На день десятилетия своего понтификата пожелал мира русскому народу и сказал, что ему тяжело видеть умирающих людей.