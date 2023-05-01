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НовостиПолитика1 мая 2023 9:11

Папа Римский Франциск призвал Украину отказаться от наступления и начать переговоры

В случае желания обеих сторон понтифик готов прислать своих представителей
Юлия ВАСИЛЬЕВА
Папа Римский Франциск призвал Украину отказаться от наступления и начать переговоры

Папа Римский Франциск призвал Украину отказаться от наступления и начать переговоры

Фото: REUTERS

Папа Римский Франциск призывает Украину сесть за стол переговоров с Россией и отказаться от наступления. Об этом заявил председатель Всемирного союза староверов (ВСС) Леонид Севастьянов.

По словам Севастьянова, понтифик готов прислать в Москву и Киев своих представителей, чтобы они организовали переговоры.

"Папа Римский Франциск выступил с призывом к сторонам украинского конфликта отказаться от попыток наступления и провести переговоры. Желания обеих сторон можно достигнуть только при переговорах, они приведут к прогрессу для обеих сторон. Он готов в любой момент направить своих переговорщиков в случае желания", — приводит слова Севастьянова после беседы с Папой Римским РИА Новости.

Стоит отметить, что Папа Римский Франциск давно желал достичь мира во всем мире. На день десятилетия своего понтификата пожелал мира русскому народу и сказал, что ему тяжело видеть умирающих людей.