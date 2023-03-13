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НовостиОбщество13 марта 2023 16:56

Папа Римский пожелал мира русскому народу

На годовщину своего понтификата он попросил в подарок мир во всем мире
Сергей ЧИКОВ
Папа Римский на десятилетие своего понтификата попросил "Мир во всем мире"

Папа Римский на десятилетие своего понтификата попросил "Мир во всем мире"

Фото: REUTERS

Папа Римский Франциск на день десятилетия своего понтификата пожелал мир во всем мире. Понтифик сказал, что ему тяжело видеть умирающих людей. Председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов, поддерживающий с понтификом связь, передал РИА Новости пожелание мира русскому народу.

"Желаю мира русскому народу! Год назад я посвятил русский народ Сердцу Марии. Пусть она, как мать, заключит мир со всеми народами. Мир – это благо, благословение: мир в сердцах, мир в обществе, мир во всем мире", – сказал понтифик в письме Севастьянову.

Напомним, Папа Римский Франциск неоднократно призывал к мирному урегулированию конфликта на Украине, и просил Запад прекратить поставки вооружения Киеву. По мнению понтифика, это является основным условиям для мирных переговоров.

Также понтифик призывал Зеленского “прислушаться к голосу прагматизма” и пойти на переговоры с Москвой, а также в Прощеное воскресенье призывал граждан России и Украины простить друг друга.