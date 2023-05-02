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НовостиОбщество2 мая 2023 10:55

Tinder уйдет из России до 30 июня 2023 года

Компания - владелец Tinder объявила о завершении ухода из России к 30 июня 2023 года
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Компания - владелец Tinder объявила о завершении ухода из России к 30 июня 2023 года

Компания - владелец Tinder объявила о завершении ухода из России к 30 июня 2023 года

Фото: EAST NEWS

Компания Match Group, которая владеет онлайн-сервисами знакомств, в том числе и Tinder, прекратит свою работу в России к концу июня этого года. Об этом сказано в ежегодном отчете компании.

«Наши бренды предпринимают шаги для ограничения доступа к своим услугам в России и завершат свой уход с российского рынка к 30 июня 2023 года», - сказано в документе.

Match Group является американской интернет- и технологическая компания со штаб-квартирой в Далласе, штат Техас, которая владеет и управляет крупнейшим портфелем популярных онлайн-сервисов знакомств, среди которых Match.com, Tinder, Hinge, Plenty Of Fish, Meetic, Ok Cupid, Our Time, а также другие.

Напомним, в 2019 году Роскомнадзор заявил, что сервис знакомств Tinder готов при необходимости предоставлять данные пользователей спецслужбам России, однако летом 2022 года компания была оштрафована на два миллиона рублей за отказ локализовать персональные данные россиян.