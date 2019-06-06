2019-06-06T14:00:10+03:00
Общество

Роскомнадзор: Tinder готов сотрудничать со спецслужбами России

По версии главы ведомства в компании обещали пойти навстречу нашему законодательству
Григорий ЛЕОРДА
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Сервис знакомств Tinder готов при необходимости предоставлять данные пользователей российским спецслужбам.Сервис знакомств Tinder готов при необходимости предоставлять данные пользователей российским спецслужбам.Фото: EAST NEWS
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Сервис знакомств Tinder готов при необходимости предоставлять данные пользователей российским спецслужбам. Об этом заявил глава Роскомнадзора Александр Жаров. По его словам, диалог с иностранными компаниями бывает разный. Но дела идут проще с теми, у кого первичным является бизнес.

"Eсли сервис понимает, что вопрос касается жизни людей, то он найдет способ, не отдавая ключи шифрования и не вскрывая переписку всех, предоставить необходимую информацию - это раз. Второе, ФСБ как и МВД и СК действуют по решению суда, а суд предписывает получить только ту информацию, которая имеет отношение к конкретному преступлению, поэтому любому диванному аналитику не стоит бояться, что его переписку прочитают, она никому не интересна. Речь идет о конкретных преступниках, которые совершили преступления", - рассказал Жаров в интервью телеканалу НТВ.

Напомним, 31 мая Роскомнадзор внес в реестр организаторов распространения информации компанию Match Group, LLC – владельца мобильного приложения Tinder.

Реестр существует с 2014 года. Сейчас в нем находятся WeChat, Snapchat, Telegram, который отказывается сотрудничать с российскими властями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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