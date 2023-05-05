Эксперт предупредил о мошенниках, которые активизируются к 9 Мая Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Эксперт в области информационных технологий и кибербезопасности, руководитель компании «Форс технологии» Борис Косарев предупредил о мошенниках, которые активизируются к 9 Мая.

День Победы — священный праздник для нашей страны. Но телефонные аферисты не делают скидок, они пытаются втереться в доверие пенсионерам и обмануть их.

Преступники действуют по стандартной схеме. Они обзванивают людей и говорят, что им выделена финансовая помощь к празднику. Жертвы знают, что достойны этой помощи и соглашаются на условия, которые диктуют преступники.

Часто, чтобы получить «помощь», нужно сообщить данные доступа к своему банковскому счету или банковской карте. Старшему поколению трудно понять, что их обманывают, и они дают доступ к своим счетам.

- Обман происходит самым кощунственным образом — от имени государства, сотрудников, связанных с государственными ведомствами, — сказал Косарев интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Эксперт призвал пожилых людей быть внимательными и молодое поколение ограждать родных от неизвестных людей.