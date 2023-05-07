В Мексике и на Кубе состоялись мероприятия ко Дню Победы Фото: Олег ЗОЛОТО

В Мехико более 150 соотечественников и граждан Мексики приняли участие в акции «Стена памяти», посвященной годовщине победы Советского Союза в Великой Отечественной войне.

«Радостно видеть и приветствовать ...наших соотечественников и мексиканских друзей ...в эти праздничные дни, когда мы вспоминаем и чествуем великую победу», - заявил на мероприятии посол России в Мехико Николай Софинский.

В Гаване состоялось традиционное шествие «Бессмертного полка» с участием соотечественников и жителей Кубы.

«Это празднование имеет огромное значение ...Невозможно допустить возрождение неонацизма, неофашизма, и мы сделаем все возможное, чтобы этого избежать», - сообщил РИА Новости посол России на Кубе Виктор Коронелли.

В российском посольстве уточнили, что в шествии в Гаване приняли участие более 250 человек - проживающие на Кубе соотечественники, дипломаты и их семьи, а также кубинские студенты, изучающие русский язык.

Как писал сайт KP.RU, 18 апреля депутат Госдумы РФ Елена Цунаева сообщила, что в 2023 году в России не будет традиционного очного шествия «Бессмертный полк». Оно будет проходить в смешанном формате. Для проведения акции будут использоваться другие варианты.

В силу различных угроз, ряд регионов к сегодняшнему дню уже отказались от очного проведения шествия. Некоторые территории страны не могут позволить организацию подобного мероприятия в целях безопасности, а само шествие — неделимая история для каждого уголка России.

Ранее стало известно, что власти Крыма приняли решение отменить Парад Победы и шествие «Бессмертного полка» 9 мая по соображениям безопасности.

Глава Крыма подчеркнул, что н Несмотря на отмену праздничных мероприятий ветераны не останутся без внимания. Представители органов власти на местах обязательно навестят их и поздравят с Днем Победы.

Напомним, в Крыму и Севастополе продолжает действовать средний уровень реагирования, а также бессрочный высокий («желтый») уровень террористической опасности.