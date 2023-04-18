Традиционного очного шествия «Бессмертный полк» не будет в России в 2023 году

Традиционного очного шествия «Бессмертный полк» в России не будет в 2023 году Фото: Олег ЗОЛОТО

В 2023 году в России не будет традиционного очного шествия «Бессмертный полк». Оно будет проходить в смешанном формате. О таком решении сообщает ТАСС со слов сопредседателя центрального штаба ООД «Бессмертный полк России», депутата Государственной думы РФ Елены Цунаевой.

Для проведения акции будут использоваться другие варианты.

В силу различных угроз, ряд регионов к сегодняшнему дню уже отказались от очного проведения шествия. Некоторые территории страны не могут позволить организацию подобного мероприятия в целях безопасности, а само шествие — неделимая история для каждого уголка России.

Поэтому будут находиться другие варианты проведения «Бессмертного полка».

Ранее KP.RU рассказывал, что в Крыму отменили шествие «Бессмертного полка» и Парад Победы на 9 мая. Такое решение власти приняли из соображений безопасности, однако ветеранов не оставят без внимания и представители органов власти навестят их и поздравят с Днем Победы.