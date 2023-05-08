СБУ заочно предъявила обвинения актеру Машкову в посягательстве на территориальную целостность Украины

СБУ заочно предъявила обвинения актеру Владимиру Машкову Фото: Борис КУДРЯВОВ

Служба безопасности Украины заочно предъявила обвинения российскому актеру ихудожественному руководителю Московского театра Олега Табакова Владимиру Машкову по трем статьям УК республики.

«Следователи предъявили обвинения Машкову по статьям: «Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины», «Оправдание, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины», «Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее»)», – сказано в Telegram-канале СБУ.

В ведомстве заявили, что артист после начала военной спецоперации на Украине неоднократно выступал в поддержку российских сил во время массовых мероприятий с участием президента РФ. Кроме того, отмечается в сообщении, актер в своих соцсетях героизировал российскую армию, а также призывал включить ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области в состав России. Утверждается, что Машков входит в ближайшее окружение высшего военно-политического руководства РФ.

Как писал сайт KP.RU, ранее СБУ заочно предъявила обвинения председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину в пособничестве изменению границ Украины.