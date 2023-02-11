СБУ заочно предъявила обвинения Бастрыкину в пособничестве изменению границ Украины

СБУ заочно предъявила обвинения главе СК России Бастрыкину Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Служба безопасности Украины заочно предъявила обвинения председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину. В спецслужбе считают, что помогал российскому руководству изменить границы Украины.

«В ходе следственных действий СБУ собрала масштабную доказательную базу на главу Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина. В частности, задокументирована его деятельность по введению оккупационного режима на юге и востоке Украины», – говорится в Telegram-канале ведомства.

Как полагают в СБУ, глава СК России выполняет задачи высшего военно-политического руководства РФ по подавлению движения сопротивления на Украине, а также публично оправдывает «захват части восточных и южных областей страны».

Напомним, ранее СБУ предъявила заочно обвинение главе РЖД Олегу Белозерову.

Как писал сайт KP.RU, в январе этого года Служба безопасности Украины заочно предъявила обвинения депутату Государственной думы Адаму Делимханову в посягательстве на территориальную целостность республики.

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