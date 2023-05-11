Украинские СМИ сообщили о взрывах в Черниговской области Фото: REUTERS

В Черниговской области Украины были слышны взрывы. Об этом в четверг, 11 мая, проинформировало украинское издание Klymenko Time.

Какие-либо подробности произошедшего в настоящее время не сообщаются.

Ранее в Черниговской, а также в соседней Сумской области была объявлена воздушная тревога. Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, сигналы включили в 21:23, однако позже воздушная тревога была отменена.

Как ранее писал сайт KP.RU, 9 мая украинские СМИ также сообщали, что в Черниговской и Сумской областях Украины прогремел ряд мощных взрывов. Однако официальной информации о произошедшем не было.

Напомним, Вооруженные силы РФ наносят удары по критически важной инфраструктуре Украины с 10 октября 2022 года после того, как 8 октября был совершен теракт на Крымском мосту, к которому была установлена причастность украинских спецслужб.