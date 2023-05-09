Взрывы раздались в Черниговской и Сумской областях Украины Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Черниговской и Сумской областях Украины прогремел ряд мощных взрывов. Ранее было известно о том, что в этих регионах включили сигнал воздушной тревоги. Об этом сообщило украинское издание «Страна».

Данные о включающихся сигналах воздушной тревоги публикуются на онлайн-карте министерства цифровой трансформации Украины. Вооруженные силы РФ наносят удары по объектам критической инфраструктуры и военным целям, таким как склады боеприпасов и производства, необходимым для обеспечением нужд ВСУ.

На данный момент официальной информации киевского режима о причинах взрывов нет. Во некоторых регионах Украины воздушная тревога объявляется практически ежедневно, по большей части - ложно. Кроме того, украинские власти стремятся исказить или засекретить информацию о пораженных целях на территории страны.

Ранее KP.RU сообщил о том, что 6 мая 2023 года в Сумской области Украины также прозвучала череда мощных взрывов.