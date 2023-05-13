Главком ВСУ Залужный: Начальник Генштаба России Герасимов — сильный и непредсказуемый враг Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Главком ВСУ Валерий Залужный назвал начальника Генштаба Вооруженных сил – замминистра обороны России генерала армии Валерия Герасимова сильным и непредсказуемым врагом.

«... Этого человека я читаю и мне интересна его точка зрения как военного. Это генерал Герасимов», – заявил Залужный.

По словам Залужного, Герасимов непредсказуемым и он – «сильный враг», которого украинские военные должны уважать.

Главком ВСУ уточнил, что в России военная наука развита на достаточно высоком уровне.

«Я хочу сказать, что не надо так достаточно поверхностно относиться к деятельности Вооруженных сил Российской Федерации. Все-таки они нанесли нам значительный урон и продолжают наносить урон», – отметил он.

Как писал сайт KP.RU, в сентябре 2022 года Залужный интервью для издания Time заявлял, что российский начальник Генштаба Валерий Герасимов является непревзойденным военным стратегом.

«Я вырос на российской военной доктрине и до сих пор считаю, что вся военная наука находится в России. Я учился у Герасимова. ...Он умнейший из людей», - признался Залужный.

В январе 2023 года начальник Генштаба России Валерий Герасимов заявил, что российским вооруженным силам в зоне проведения СВО противостоит весь коллективный Запад.

Напомним, 11 января 2023 года министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу назначил Валерия Герасимова Командующим Объединенной группировкой войск в зоне проведения СВО.