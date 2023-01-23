Герасимов заявил, что российским ВС противостоит весь коллективный Запад

Герасимов заявил, что российским вооруженным силам противостоит весь коллективный Запад. Фото: Минобороны РФ.

Российским вооруженным силам в зоне проведения СВО противостоит весь коллективный Запад. Об этом заявил начальник Генштаба России Валерий Герасимов.

«Такого уровня и интенсивности военных действий современная Россия еще не знала. Нашей стране и ее Вооруженным силам сегодня противодействует практически весь коллективный Запад», - сказал Герасимов в интервью изданию АиФ.

Напомним, 11 января 2023 года министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу назначил Валерия Герасимова Командующим Объединенной группировкой войск в зоне проведения СВО.

Заместителями Валерия Герасимова были назначены Сергей Суровикин, Олег Салюков и Алексей Ким.

Кто такой Валерий Герасимов, назначенный командовать спецоперацией, читайте здесь на KP.RU.

Ранее главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный заявил, что российский начальник Генштаба Валерий Герасимов является непревзойденным военным стратегом. Украинский военачальник назвал Герасимова «умнейшим из людей» и признался, что хранит в своем кабинете полное собрание сочинений главы российского Генштаба.