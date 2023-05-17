Глава разведки Украины заявил о «работе» Киева с российской оппозицией Фото: REUTERS

Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов назвал признал, что Киев «ведет работу» с российской оппозицией, которая, по его словам, якобы является источником информации.

«Это же понятно абсолютно», - отметил глава украинской разведки в интервью, которое было опубликовано на YouTube-канале «Исландия».

Как заявил Буданов, деятели оппозиции выступают источниками информации. Однако руководитель Главного управления разведки не стал уточнять, с кем именно «ведет работу» Киев.

Напомним, как писал сайт KP.RU, накануне глава украинской разведки подтвердил причастность Киева к терактам, которые были совершены в отношении ряда медийных лиц в России. Тем не менее Буданов не стал комментировать совершенное недавно покушение на российского писателя Захара Прилепина.

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