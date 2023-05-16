Глава разведки Украины Буданов признал, что Киев стоит за терактами против ряда медийных лиц в России

Кирилл Буданов Фото: REUTERS

Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов во вторник, 16 мая, подтвердил причастность Киева к терактам в отношении ряда медийных лиц в России.

"Мы достали уже многих, в том числе публичных и медийных личностей", - заявил глава разведки Украины в интервью украинскому блогеру Сергею Иванову, комментируя вопрос, сможет ли Киев достать Владимира Соловьева или Александра Дугина.

При этом, отвечая на вопрос, входит ли в список целей российский писатель Захар Прилепин, чиновник ответил: "Мы не можем подтвердить это или опровергнуть".

Напомним, покушение на писателя Захара Прилепина произошло 6 мая этого года, когда его автомобиль Audi Q7 подорвали в одной из деревень Борского района в Нижегородской области. Следственный комитет РФ квалифицировал данное происшествие как теракт. Был задержан подозреваемый - гражданин Украины, который во время допроса признался, что с 2018 года работает на украинские спецслужбы и прибыл в Россию именно для совершения данного теракта.

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