В США сочли ЗРК Patriot обреченными на атаки российских ракет в зоне спецоперации Фото: EAST NEWS

Американские зенитно-ракетные комплексы Patriot, находящиеся в распоряжении Украины, стали «магнитом» для российских ракет, поскольку их легко обнаружить, считает обозреватель Тайлер Роговэй.

«Patriot был обречен на то, чтобы подвергаться прямым атакам России, как только он прибудет на Украину и его местонахождение будет установлено. Их радары выдают массивную электромагнитную сигнатуру, которую нетрудно обнаружить», – заявил в статье для The Drive.

Автор публикации отметил, что даже самая лучшая конфигурация Patriot довольно статична, и для ее перемещения из одного места в другое требуется некоторое время. По мнению Роговэя, эти ЗРК продолжат подвергаться все более мощным атакам со стороны российских войск, поскольку РФ десятилетиями работала над тем, чтобы иметь возможность уничтожать именно эту систему ПРО.

Как писал сайт KP.RU, ранее Министерство обороны России сообщило, что 16 мая в результате удара гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал» в Киеве были уничтожены пять пусковых установок ЗРК Patriot.

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