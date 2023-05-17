Минобороны РФ: РЛС и 5 пусковых установок комплекса Patriot уничтожены ударом “Кинжала” 16 мая

Вашингтон подтвердил, что в результате удара российских сил комплекс Patriot в Киеве был поврежден Фото: EAST NEWS

Министерство обороны России сообщило, что 16 мая в результате удара гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал» в Киеве были поражены и полностью уничтожены многофункциональная радиолокационная станция, а также 5 пусковых установок зенитного ракетного комплекса PATRIOT производства США.

Напомним, 16 мая в очередной сводке Минобороны сообщило, что ВС России нанесли сосредоточенный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по пунктам дислокации подразделений Вооруженных сил Украины, а также уничтожили зенитный ракетный комплекс Patriot в столице Украины.

Позже официальный представитель ВВС Украины Юрий Игнат заявил, что американский ЗРК Patriot продолжает боевое дежурство, несмотря на заявления об уничтожении установки, однако не уточнил информацию о возможных повреждениях ракетного комплекса.

Вашингтон подтвердил, что в результате удара российских сил комплекс Patriot в Киеве был поврежден.

Обозреватель издания Express Том Уотлинг заявил, что после этого подтверждения на Западе будут больше доверять российским источникам информации.