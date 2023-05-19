Патрушев: Радиоактивное облако надвигается на Европу после уничтожения боеприпасов с обедненным ураном на Украине

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что радиоактивное облако, которое возникло после уничтожения поставленных Украине боеприпасов с обедненным ураном, надвигается на западную Европу. По его словам, на данный момент рост радиации зарегистрирован в Польше.

Патрушев обратил внимание на то, что в минувший четверг, 18 мая, президент США Джо Байден прибыл в Японию для участия в саммите «Большой семерки».

«Главы стран Запада под давлением США будут также обсуждать помощь Украине … американцы уже не раз в истории так "помогали" странам. Украине тоже "помогли", надавили на своих сателлитов и поставили боеприпасы с обедненным ураном», - заявил секретарь Совета безопасности РФ.

Патрушев также предположил, что Вашингтон уже использует химическое и биологическое оружие, в том числе на украинской территории.

Напомним, Североатлантический альянс поставил Киеву токсичные боеприпасы для применения против России, однако их удалось подорвать до того, как они попали на поле боя. Как писал сайт KP.RU, ранее сообщалось, что радиация от британских снарядов с обедненным ураном накрыла Польшу и Молдавию.

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