Радиация с Украины от британских снарядов с обедненным ураном накрыла Польшу и Молдавию

Украинские власти, продолжают всё отрицать

Польский университет имени Марии Складовской-Кюри опубликовал данные мониторинга окружающей среды: 15 мая датчики зафиксировали резкий скачек уровня загрязнения висмутом - в 6-7 раз.

Еще тревожные звонки прозвенели в Молдавии. Там от жителей Северо-восточной части страны стали поступать жалобы на головные боли, головокружение, общее состояние ухудшилось.

И все это аккурат после подрыва военных складов под Тернополем и Хмельницким, где вероятно хранились снаряды с обедненным ураном для танков, которые Украине поставила Великобритания. Пожары на этих складах тушили роботы, а не обычные спасатели, уровень радиации подскочил на некоторое время, было остановлено движение поездов.

Украинские власти, продолжают отрицать, что ничего подобного, никакого урана (ни обедненного, ни какого другого) там не было, но люди стали замечать, что специалисты-дозиметристы появляются там, где их никогда не было. Тогда они массово побежали в аптеки за витаминами с йодом. А поляки пишут, что радиационная угроза пришла из Хмельницкой области.

Пойдем дальше. Висмут, повышение концентрации которого зафиксировали в польском Люблине - является продуктом полураспада обедненного урана. Долгое время он считался нерадиоактивным, но совсем недавно - в 2003 году - ученые обнаружили его альфа-распад, пусть и крайне медленный. Его период полураспада составляет (1,9 ± 0,2)⋅1019 лет. Это больше возраста вселенной на 9 порядков. То есть в миллиард раз. Другими словами, земля зараженная висмутом сама по себе не очистится никогда. Придется как минимум снимать слой почвы.

На востоке Польши появились скачки радиации в воздухе

И с этим теперь столкнулись не только жители Украины, но и Польши.

От Тернополя до Люблина - 300 километров по прямой на северо-запад. До Молдавии - также, только на юг. Склады были ликвидироованы утром 13 мая, скачок уровня висмута - 15 мая. Могло ли облако радиоактивного металла за это время преодолеть такое расстояние и вообще в какую сторону дул ветер. Об этом мы спросили подполковника в отставке, военного метеоролога Евгения Тишковца.

Еще 15 мая в своем телеграм-канале «Часовой погоды» он опубликовал карту распространения частиц во всей толще тропосферы - от самого нижнего пограничного слоя и до 10 километров.

- На момент нанесения ракетных ударов по складам аэросиноптическая ситуация определялась передней частью циклона, - говорит Тишковец. - А передняя часть циклона это что такое? Это такой барический волчок, который раскручивается против часовой стрелки. И как раз западная Украина оказалась в передней части этого вихря. То есть, ветер задувал с юго-востока на северо-запад.

Через 12-24 часа частицы радиации могли достичь территории Польши

Люблин, где и было обнаружено повышенное в 6-7 раз содержание висмута, находится как раз на Северо-Западе от Тернополя и Хмельницкого.

- Если посмотреть карту с траекториями частиц каждые три часа, то отчетливо видно, что радиоактивные частицы могли распространяться на Хмельницкую, Тернопольскую, Ровенскую, Волынскую, Львовскую, Житомирскую области, - продолжает синоптик. - Кроме того, через 12-24 часа после события частицы радиации могли достигать территории Польши: это Варшава, Замосць, Люблин, Козенице, Полоцк, Седльце, Остроленка, Млава, Торонь, Альштан, Хойнице, Кошалин. То есть, вся юго-восточная, восточная, часть центральной и северная Польша и далее по касательной к северной Германии.

Стоит отметить, что обычно ветры дуют как раз в обратном направлении - с запада на восток. Но в тот момент воздушные массы развернулись в обратную сторону.