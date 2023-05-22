The Hill: ВСУ могут повторить судьбу немецкой армии в битве в Арденнах

ВСУ могут повторить судьбу немецкой армии в битве в Арденнах Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Старший советник Атлантического совета, бывший офицер ВС США Харлан Ульман заявил, что контрнаступление украинской армии может повторить провал Арденнской операции немецких войск во время Великовой Отечественной войны.

“В декабре 1944 года отчаявшаяся немецкая армия начала контратаку против наступающих англо-американских вооруженных сил в Бельгии. Шокированные союзники были сначала отброшены назад, но затем погодные условия изменились, что позволило ВВС США и Британии сорвать планы вермахта”, — написал Ульман в статье для издания The Hill.

По его словам, российская армия способна обратить возможное контрнаступление ВСУ в поражение украинской армии, которая пытается провести операцию подобную “Буре в пустыне”, однако собирается идти в наступление на армию совершенно иного уровня, нежели ВС Ирака в операции американской армии в 1991 году.

Ранее подполковник армии США Дэниел Дэвис также допустил, что президент Украины Владимир Зеленский столкнется с такой же катастрофой, с которой столкнулся Адольф Гитлер после наступления в Арденнах в конце 1944 года.

По его словам, украинское командование планирует контрнаступление в аналогичных обстоятельствах и с той же целью, и эта атака провалится по тем же причинам, что и наступление немцев. Дэвис отметил, что российская армия потратила много времени на построение многоуровневой обороны по всей линии соприкосновения, и у ВСУ просто не хватит ни сил, ни опыта для ее прорыва.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ:

Сможет ли Россия отстоять Бахмут (подробнее)