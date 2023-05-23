Маккарти заявил, что снова не достиг соглашения с Байденом по поводу госдолга США Фото: REUTERS

Переговоры с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом по поводу госдолга были продуктивными, но соглашение на данный момент не достигнуто. С таким заявление выступил спикер Палаты представителей Кевин Маккарти.

— Тональность сегодняшнего вечера была лучше, чем в любое другое время, когда мы вели дискуссии, — заявил Маккарти.

Он также подчеркнул, что готов проводить встречи с президентом ежедневно, чтобы достичь необходимого результата и выразил уверенность в том, что у них получится этого добиться. Помимо этого он заявил, что никаких сокращений бюджета на оборонную отрасль не планируется.

Маккарти добавил, что не «никогда» не намерен предлагать Палате представителей увеличить потолок госдолга и по его мнению, законодателям стоит «менять направление» федеральных расходов.

Ранее глава Минфина США Джанет Йеллен заявила, что Америка не сможет дотянуть до 15 июня из-за госдолга. По ее словам Вашингтон не сможет оплачивать счета уже 1 июня 2023 года.